خبراء يفسرون كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

وكالات الأنباء

تمكن خبراء من تقديم تفسيرا لكيفية انتقال عدوى فيروس كورونا. وحسب موقع " البيان الإماراتية" فقد اتضح للخبراء أنه فى عدة حالات تظهر أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" على شكل اضطرابات فى الجهاز الهضمى وإسهال، والفيروس فى هذه الحالة ينتقل عبر البراز.

ويعتقد أن عدوى فيروس كورونا، تنتقل عن طريق رذاذ التنفس بالدرجة الأول سعال الشخص المصاب ولمس الأسطح الملوثة، لذلك يجري التركيز الآن على الأعراض المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي. ولكن بعد إجراء تحاليل سريرية، اتضح أن العدوى تسبب اضطرابات فى عمل الجهاز الهضمى.

ووفقا لبيانات مستشفى ووهان، لوحظت إصابة 14 مريضا من مجموع 138 مريضا بالإسهال والغثيان قبل يوم أو يومين من ظهور أعراض الحمى وضيق التنفس، وهذا ما لوحظ عند أول مريض مصاب بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة أيضا، وبعدها اكتشف الفيروس في برازه.