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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين فى النزهة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:43 م
حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين فى النزهة حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق،،لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين فى منطقة النزهة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة، اشتبه فى دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص، وأمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها، وتبين أنهم كل من "أ.م.ع" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 13780 لسنة 2015م المرج "مخدرات" ( قائد ومالك الدراجة) و"ح.خ.ن" 23 سنة ميكانيكى سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11606 لسنة 2015م المرج " سلاح " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 1/6/2015م، و"ع.ع.س" 25 سنة عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية" طبنجة صوت تركى الصنع، 7 طلقات صوت، سلاح ابيض " مطواة "، حقيبة يد حريمى سوداء اللون وبداخلها ( مبلغ مالى 1000 جنيه، خاتم ذهب أبيض، ساعة يد، 2 هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية ).

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من"س.م.ف" 59 سنة محامية بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم 00 وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والمضبوطات، واتهمتهم بالسرقة،  وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية " "ن.أ.ب"27 سنة صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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