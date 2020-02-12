حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع نفقة فرش وغطاء 40 جنيها شهرياً، لمدة 28 شهر، بواقع متجمد 1120 جنيه، وامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، وصدور حكمين حبس سابقين لتخلفه عن أداء مبلغ 32 ألف جنيه نفقة صغار، لتؤكد المحكمة:" تلاعب بتحريات الدخل، وأتى بشهود زور، ليأكل حقوق أولاده، ويحرمهم من النفقات الضرورية لهم كأى أطفال، رغم تقديمى مستندات تفيد بحقيقة دخله التى تجاوزت7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إرساله رسائل تهديد لي، بعد أن تبرأ فيهم من واجباته، ليصرح بأنه يعتبرهم ماتوا".

وأضافت الزوجة:" طوال 9 سنوات زواج، تعرض للضرب على يديه، بسبب مطالبتى بحقوق أولادي، بسبب بخله، وحرمانه للصغار من إحتياجاتهم، وتدمير مستقبلهم ورفضه دفع مصروفات الدراسة، وتهديده لى بالقتل إذا تركت المنزل، وحرمانى من حقوقي، فعشت معه خائفة من جبروته والتعرض للعنف والإيذاء البدنى والنفسى على يديه".

وأكدت ن.ع.أ، الأم لطفلين فى السابعة والخامسة من عمرهم:" عشت فى ذل بسبب تسلطه، فكنت أخدم أهله فى منزل العائلة بعد عودتى للعمل، مقابل إطعامهم لى وأولادي،، وأتحمل كلماتهم الجارحه التى كان ينعتونى بها".

وتكمل: "قام زوجى فى إحدى المرات بكسر ذراعي، عقابا لى على شراء بعض الملابس دون أذنه، رغم يسار حالته المادية، ووقتها شعرت أن زوجى لا يستحق لقب العيش معه، وتركت المنزل وهربت بعد أن فاض بى الكيل".

وأكدت الزوجة: "وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، وتعديه على بالضرب، وتهديدى بالقتل وتحريرى بلاغ ضده، بشهادة الشهود ".

وتتابع :" ساومنى على حقوق أطفاله، وعندما رفض قرر عدم دفع إى مصروفات لهم، وملاحقتى بدعوى زنا، مضيفة:"وقفت أمام محكمة الأسرة منذ عامين بحثاً عن حقوقى الشرعية، ليواصل طليقى تعنده للتهرب من نفقات الصغار "