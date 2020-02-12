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جهاز دمياط الجديدة يشن حملة على وحدات "إسكان الشباب" بالحى الرابع المتأخر عليها أقساط مالية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:42 ص
جهاز دمياط الجديدة يشن حملة على وحدات "إسكان الشباب" بالحى الرابع المتأخر عليها أقساط مالية وزارة الاسكان
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة الحجز الإدارى المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والمرور الدورى على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عددٍ من الوحدات السكنية "إسكان الشباب" بالحى الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.
 
وأضاف المهندس محمد رجب: تم خلال الحملة التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم، حيث سيتم توقيع الحجز الإدارى وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطين فأكثر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكى هذه الوحدات السكنية المخالفة، وكذا استمرار تلك الحملات للتمكن من تحصيل المتأخرات المالية.
 
وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن  الوحدة المشتركة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، والمنوط بها الإشراف والمرور علي المصانع بمدينة دمياط الجديدة، قامت بشن حملة  للمرور على عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة،  لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة، موضحاً أنه تم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، وذلك بالتعاون مع لجنة من المعمل المشترك بوزارة الصحة.
 
وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي المصانع المخالفة، مشددا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي، طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112)لسنة 2018 م، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات لضبط المصانع المخالفة بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

جهاز دمياط الجديده

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