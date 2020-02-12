جهاز الإحصاء: الشبكات الاذاعية تحقق 178.1 ألف ساعة بث عام 18/19

كتب: مدحت عادل

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد الشبكات الاذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 178.1 ألف ساعة عام 2018/2019، واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 63528 ساعة من إجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 35.7% بمتوسط يومي 174 ساعة، يليها الشبكة الثقافية حيث بلغت 21900 ساعة بنسبة 12.3% بمتوسط يومي 60 ساعة.

وأصدر جهاز الإحصاء، بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يوم 13 فبراير من كل عام واقرته منظمة اليونسكو، وقال الجهاز إن أكثر من 85% من الأشخاص حول العالم يستمعون إلى الراديو، كما في الولايات المتحدة على سبيل المثال يقضى الافراد الذين تتراوح أعمارهم بين "18-34" عاما الوقت في الاستماع إلى الراديو أكثر من 80 دقيقة يوميا في المتوسط.

واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي، حيث بلغ 39443 ساعة بنسبة 22% بمتوسط يومي 108 ساعة، يليها المجال الثقافي حيث بلغ 30564 ساعة بنسبة 17% بمتوسط يومي 83 ساعة.

بلغ عدد ساعات البث لإذاعة البرنامج العام 8760 سـاعة خلال عام 2018/2019، وبلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 488 ساعة خلال عام 2018/2019، وسجل عدد ساعات بث شبكة الاذاعات الأجنبية الموجهة 22265 ساعة عام 2018/2019، بنسبة 12.5% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 61 ساعة يوميا.