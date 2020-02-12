جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

كتب محمود راغب

إجراءات وقائية اتخذتها جامعة عين شمس تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، حيث شهدت جامعة عين شمس، إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للحرم الرئيسى، حيث ينتشر أفراد الأمن الإدارى على بوابات الجامعة للتأكد من شخصية الطلاب قبل دخول الجامعة فضلا عن تفتيش حقائب الطلاب والسيارات وسط توافد الطلاب بثالث أيام الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى.

وشهدت البوابات الرئيسية للجامعة تواجد فريق من الإدارة الطبية بالجامعة على البوابات بالكواشف الطبية، للكشف على كافة الطلاب والمسح بالكاشف للكشف عن فيروس كورونا حيث ترصد الأجهزة اية ارتفاع فى درجات الحرارة، وذلك فى إطار الخطة الوقائية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا .

وقالت جامعة عين شمس، إنه تزامنا مع استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة والتى أصدرت بشأنها اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات عدد من التوصـيات .

ووجه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد اجتماعاً تنسيقا بين كل من الدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد الهنداوى (القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية )، وذلك لبحث فحوى التوصـيات والعمل على توفــير كافة الاشتراطات والمستلزمات الطبية الواجب توافــرها وأوجه التعاون المثلى بين قطاع شئون التعليم والطلاب ومستشفيات جامعة عين شمس لتحقيق أكبر قدر من الوقاية لمجابهة الظروف الصحيه المستجده علينا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

ومن بين الاستعدادت إعـداد نشـرات وملصقات إعلانية توزع على الكليات تعريفية بفيروس كورونا وكيفية انتقاله وسـبل الوقاية منه، حيث علقت الجامعة عدد من الملصقات على الكليات حول هذا الفيروس وتوزيع عدد من الملصقات على الطلاب على مداخل الكليات توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا والتى تتمثل فى المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، واستخدام المناديل أو أعلى الكوع عند السعال، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم واليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين وعدم استخدام أدواتهم الشخصية، وتجنب التواجد الغير ضرورى فى التجمعات.

كما تضمنت النشرات الموزعة على الطلاب توضيح لكيفية انتقال الفيروس من بينها استخدام أدوات المرض ثم لمس الأنف أو الفم او العينين، والرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال، والاختلاط المباشر بالمصابين، والمخالطة المباشرة لحيوانات برية قد تكون مصابة.

وعقد الدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) اجتماع موسعـــا مع القائمين على إدارة قطاع شئون التعليم والطلاب وضم كلا من محمد الخطيب ( أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب )، ود. أحمد الهنداوى ( القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية )، وإبراهيم سعيد ( المشرف العام على قطاع المدن الجامعية)، لبحث ومتابعة كافة الإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها إدارات القطاع لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام وخاصـة فى ظل المخاطر الصحية المحيطة والإجراءات الاحترازية الطبية التى بصدد اتخاذها بقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا واليات تطبيقها والأساليب الصحيحة الواجبة الإتباع للتعامل مع أية حالات يشتبه فى إصابتها، كما حر على التأكيد للجميع أن الجامعة سوف تسخير كافة إمكانيتها المادية وطاقتها البشــرية لتجاوز تلك المرحلة الطارئة .

واتخذت الجامعة عدة إجراءات من بينها إعـداد حصـر وافى بكافة أعضـاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتواجدة بالدول محل الإصابة بالفيروس ( الصين ) لمتابعتهم من خلال الحجر الصحى والطب والوقائي، وإنشـاء غرف عزل صحى مؤقته مجهــزة طبقــا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحه العدوى بالمدن الجامعــية ومستشفى الطلاب، للتعامل السريع والفورى مع حالات الطلاب المشتبه بها أن وجد، ثم إحالتهم جميعا لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج أن استلزم الأمر.

كما تضمنت الإجراءات التنسيق مع شركة المختصة بتنفيذ أعمال النظافة بالمدن الجامعية لزيادة ومضاعفة كافة وسائل التطهير والتعقيم المستخدمة فى أعمـال النظافة ووضع خطة عمل طارئة تتناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة مع تعهد الجامعة بتحمل كافة نفقات خطة العمل الجديدة، وزيادة عدد النوبتجيات بين كل من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية والمدن الجامعـية والعاملين بهيئة الإسعاف التابعة للإدارة العامة لشئون الطبية بالجامعة، وذلك لتوفيـر متابعة صحية تناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة وتدشين حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعى عن سبل الوقاية من فيروس كورونا.

وتبدأ الجامعة خلال الأسبوع الأول والثانى من استئناف الدراسة، تنظيم محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات بواقع محاضرة بالمدينة طالبات يوم غدا الثلاثاء الموافق الحادى عشر فبراير 2020 فى تمام الساعة الثامنة مسـاء، ومحاضرة بالمدينة طلبه يوم الأربعاء الموافق الثانى عشـر من فبراير 2020 فى تمام الساعة الثامنة مسـاء، وتنظيم سلسلة محاضــرات وقائية لجميع الطلاب بالكليات المختلفة عن طرق سيل الوقاية من فيروس كورونا تحت أشراف الدكتورة سامية عبدة ( نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافاة العدوى ) وسوف تعقد أولى تلك المحاضرات يوم الثلاثاء الموافق الحادى عشـر من فبراير بحرم كلية الألسن فى تمام العاشرة صباحاً .

ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استعدت منذ اليوم الأول لاستئناف الدراسة فى تطبيق حزمة من الإجراءات الطبية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذها، حيث باشر فريق مكافحة العدوى بالجامعة التابع للمستشفيات الجامعية مهامه بعمل مسح لقياس الحرارة لكل مرتادى الجامعة وذلك على بوابات الحرم الجامعى الرئيسى وحرم كلية التجارة، كما أجرى الفريق توعية للطلاب بالطرق الصحيحة لغسل الأيدى وكيفية استخدام الماسك الطبي.

وأضاف أن الجامعة بدأت تنظيم سلسلة من ندوات التوعية داخل الكليات، حيث شهدت كلية التمريض فاعليات أسبوع التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تعقد صباح غد الثلاثاء الموافق 11 فبراير ندوة للتوعية بكلية الألسن وكلية الصيدلة والمدينة الجامعية طلبة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، أن فيروس كورونا هو فيروس جديد ظهرا مؤخرا فى الصين وانتشر فى الدول المخالطة لها.

وأضافت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات بمستشفيات الجامعة ومستشفى الطلبة تزامنا مع عودة الدراسة مرة أخرى، لافته إلى أن أعراض هذا المرض شبيهه بأمراض الجهاز التنفسى، وتم اتخاذ حزمة اجراءات وقائية فى الجامعة ومستشفياتها لمواجهة هذا الفيروس.

وأكد نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، على الطلاب تغطية الفم بالمنديل وغسيل الأيدى باستمرار وارتداء الماسك حالة الاصابة بالبرد، لافته من أبرز أعراض المقلقة ارتفاع درجات الحرارة ل 38 وألام وتكسير فى الجسم.

وأشارت إلى أن هناك غرف عزل فى طوارئ المستشفيات ويتم إرسال عينات لوزارة الصحة حال الشك فى الإصابة ولو ثبت الاصابة يتم ارساله المريض لمستشفيات الحميات وهى المتخصصة فى علاج مثل تلك الأعراض، لافته إلى أن هناك فى كل قسم ومستشفى يوجد غرفة عزل.