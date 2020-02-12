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جامعة الزقازيق تصرف راتب "طباخ" محبوس.. رئيس الجامعة: سأحقق فى الواقعة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:51 م
جامعة الزقازيق تصرف راتب "طباخ" محبوس.. رئيس الجامعة: سأحقق فى الواقعة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
كتب إسلام سعيد – و الشرقية إيمان مهنى

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حصل "اليوم السابع" على مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ رغم حبسه فى إحدى القضايا، ترجع أحداث الواقعة إلى حكم المحكمة فى القضية رقم 44985 مركز الزقازيق لسنه 2017 والمقيده برقم 3566 لسنه 2017 ضد المتهم عابر محمد مصطفى سيد أحمد، والذى يعمل طباخا بجامعة الزقازيق وذلك لاتهامه بالشروع فى القتل.

وحكمت المحكمة بإدانته بتاريخ 19 /11 /2019 وصدر الامر التنفيذى من الجامعة رقم 2907 لسنة 2020 بوقف المذكور من تاريخ حبسه، واحالته لمجلس التأديب للعاملين بجامعه الزقازيق، إلا أن أمين الجامعة قام بالتوجيه بصرف مرتب شهر نوفمبر وديسمبر2019 وتم صرف مرتب  2020 وكذا مكافأة 500 للعاملبن ومكافأة 90 يوما كمكافأة استثنائية لأعمال المراقبة على امتحانات الطلبة

 بدوره، أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه لا يوجد طباخ مخصص له من طاقم الطباخين الموظفين بالجامعة، وان الواقعة المتداولة عن صرف رواتب لطباخ مسجون، هى تخص طباخ على الدرجة الثالثة معين على قوة المستشفيات .

و أضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قرر فتح تحقيق عاجل بشأن ما ذكر من اتهامات بصرف رواتب و مكافآت عن 3 شهور ماضية للطباخ المسجون، و سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ان ثبت صحتها .

وكانت حكمت محكمة جنايات الزقازيق فى القضية رقم 44958 مركز الزقازيق لسنه 2017 والمقيدة برقم 3566 لسنه 2017 ضد المتهم " ع . م .م " والذى بعمل طباخاً بجامعه الزقازيق وذلك لقيامه بالشروع فى القتل مع سبق الإصرار والترصد لأحد المواطنين وحكمت المحكمه بإدانة المتهم بحبسه سنة، و بالفعل يقضى المتهم العقوبة منذ 19 / 11 / 2019، وصدر الأمر التنفيذى من جامعة الزقازيق رقم 2907 لسنه 2020 بوقف المذكور من تاريخ حبسه و إحالته لمجلس التأديب للعاملين بجامعه الزقازيق .

مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (1)
 
مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (2)
 
مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (3)
 
مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (4)
 
مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (5)
 
مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (6)
 
 
مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ (7)

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