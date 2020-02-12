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توقيع اتفاقية تعاون مع الصومال لنقل الخبرات المصرية فى مجال البترول والغاز

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:08 ص
توقيع اتفاقية تعاون مع الصومال لنقل الخبرات المصرية فى مجال البترول والغاز وزير البترول خلال توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الصومال
كتبت - مروة الغول

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وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد أحمد لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات إلي الصومال من خلال اقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين.
 
وأشار الملا إلي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء وبما يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.
 
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة "، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية ، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

البترول

الغاز

الإنتاج

الصومال

تبادل الخبرات

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