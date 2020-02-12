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توقف لحركة القطارات فى مقاطعة هوبى الصينية لحصار كورونا.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:59 ص
توقف لحركة القطارات فى مقاطعة هوبى الصينية لحصار كورونا.. صور قطارات متوقفة فى الصين
وكالات

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تحاول السلطات الصينية التصدي لتفشى فيروس كورونا، من خلال إتخاذ إجراءات إحترازية في مختلف القطاعات، خاصة في مقاطعة هوبى في وسط البلاد التي ظهرت في إحدى مدنها وهى ووهان أول حالة إصابة بالفيروس، وهذا ما ترتيب عليه عطل وتوقف شبه دائم في حركة القطارات بالمقاطعة.

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كانت كوريا الشمالية، أرسلت حوالى 500 عامل إلى حدود البلاد مع الصين، وذلك فى أحدث خطوة للحيلولة دون دخول فيروس "كورونا الجديد" إلى أراضيها.

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ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الصليب الأحمر الكورى الشمالى أرسل المتطوعين مؤخرًا للمساعدة في عمليات الحجر الصحي على الحدود بناء على طلب الحكومة.

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وتكثف كوريا الشمالية جهودها لمنع دخول فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين وظل يكتسح العالم بأسره.

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وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرا نظام الطوارئ الوطني ضد فيروس "كورونا الجديد"، وعززت الرقابة على الحدود وجهود الحجر الصحي ضد الوافدين من الصين وفحص جودة المياه في جميع أنحاء البلاد، ولم ترصد أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.


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هوبى

الصين

كروونا

فيروس كورونا

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