تعليم الأقصر تبلغ أولياء الأمور بمدرسة صلاح الدين بنقل أبنائهم لمدارس أخرى.. أعرف السبب

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة صلاح الدين الابتدائية، وذلك بحضور نائب مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير إدارة الأقصر التعليمية، والمقاول المسئول عن الإنشاءات بالمدرسة، وذلك لمناقشة أعمال الإنشاءات بمدرسة صلاح الدين، حيث سيتم نقل التلاميذ إلى مدرسة أبو الحجاج الابتدائية ومدرسة الحرية الابتدائية لحين انتهاء أعمال الإنشاءات.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تركيب مصبعات حديدية لنوافذ فصول الدور الخامس بمدرسة الحرية لتأمين الطلاب والتى سوف يتم الانتهاء منها يوم الأحد المقبل، حيث أكد الشناوى عايد على أن الدراسة مستقرة والطلاب يتلقون الخدمة التعليمية، ولم يتم رصد أى مشكلات تعيق انتظام أعمال الدراسة.

وكانت قد انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر من التجهيزات والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني 2019/2020، وذلك بعدة إجراءات اتخذتها المديرية بقيادة الشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الجهات المنوطة لمناقشة وتذليل الصعاب قبل استئناف العملية التعليمية من جديد، حيث أكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال حوالى 245 ألف طالب وطالبة فى 940 مدرسة بمختلف المراحلة التعليمية، حيث شملت تلك التجهيزات الانتهاء من أعمال إعداد ونظافة الفصول والمدارس وتمهيد الطرق عليها، والتأكيد على وضع جداول الدراسة وجداول المعلمين، وكذلك العمل على توفير الدعم والتوصيل بالإنترنت إلى المدارس الثانوية وتوصيل وصيانة المرافق للمدارس، وكذلك تم إنهاء كافة أعمال الصيانة من إنارة الفصول والمدارس ومحيطها لمنع السرقات منها وغيرها من الحوادث بعد فترة الدراسة.

كما تم الانتهاء من أعمال توفير اللازم لتسليم كافة الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، وذلك لمختلف طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما تقرر استمرار أوضاع المعلمين بعد أعمال الندب والنقل للمعلمين قبل بدء الفصل الدراسى لسد العجز ومراعاة الحالات الخاصة للمعلمين.