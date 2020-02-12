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تعرف على خطة محافظة الاسكندرية لمواجهة التلوث فى الشوارع

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:29 م
تعرف على خطة محافظة الاسكندرية لمواجهة التلوث فى الشوارع اجتماع نائب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع كافة الجهات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعى البيئى تحت شعار "اتحضر للأخضر" والتى تعتبر أول حملة وطنية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وخلال الاجتماع ، أكد نائب المحافظ أن المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" تهدف إلى القضاء على كل أشكال التلوث من خلال نشر الوعى البيئى للحفاظ على الموارد الطبيعية فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد جمال على أهمية الدور الاستشارى لجامعة الإسكندرية ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وجامعة فاروس، وتأتى فى إطار حرص المحافظة لتحقيق التعاون والتكامل والاستعانة بكافة الخبرات لخدمة وتنمية المجال البيئى بالمحافظة .


واستمع نائب المحافظ إلى ما قامت به جامعة الإسكندرية ، والأكاديمية العربية ، وجامعة فاروس والمعنين بالمجال البيئى بالمحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية. لافتا إلى ضرورة تكامل جميع الجهات والعمل تحت مظلة واحدة بما يعود بالنفع على الإسكندرية.

ومبادرة اتحضر للأخضر بدأت فى عام 2019، ضمن الأزمات ضمن خطة وزارة البيئة لمواجهه قلة الوعى البيئى، لعمل استراتيجية للاتصال البيئى، والتى تم اطلاقها خلال دور انعقاد مجلس النواب من خلال لجنة الطاقة والبيئة، وبدأ تفعيلها من خلال حملة مبادرة اتحضر للأخضر.


وتهتم المبادرة بضرورة الحفاظ على البيئة و تأتى تلك المبادرة كنوع من أنواع تحفيز المواطن و التجهيز للحملة ونشررالوعى بسلوكيات سليمة وممارسات صحيحة تجاه البيئة و تستغرق المبادرة 3 سنوات .

حضر الاجتماع الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور رمضان أبو العلا نائب رئيس جامعة فاروس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والربان حسين مسعد مسئول الخدمة المجتمعية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والعقيد تامر محمد عبد المنعم المستشار العسكرى بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ، وم. هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور مصطفى البخشوان مدير مديرية الزراعة، وإدارة البيئة بالمحافظة والجهات المعنية .

 


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