تطوير مصيف بلطيم والاستعداد لافتتاح موقف كفر الشيخ الجديد.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من المشروعات الجارية لتطوير المصيف، رافقه فى جولته كلا من وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء محمد بندارى السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد .

وأجرى المحافظ والوفد المرافق جولة تفقدية بداية من شاطئ الفنار غربا حتى نهاية المصيف بشاطئ الفيروز شرقا، بهدف التعرف على الطبيعة على جميع المعوقات وإيجاد الحلول، مشداً على رفع كافة الإشغالات بالكافتيريات والمحلات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما التقى المحافظ، مع الأهالى واستمع لبعض الشكاوى بمقر ديوان عام المدينة، مشدداً على سرعة حلها والمشاركة بالرأى فى تطوير المصيف، وسرعة تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها لاستقبال أعياد الربيع وصيف 2020 .

كما تفقد اللواء محافظ كفر الشيخ، المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، تمهيداَ لافتتاحه خلال أيام، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

وتابع محافظ كفرالشيخ، استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد، مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

مكلفاً برفع مستوى الإنارة وتركيب الكشافات ووضع اللافتات التعريفية والانتهاء من نظافة الموقف، وإقامة المظلات والمقاعد للمواطنين مجاناً، وزراعة وتشجير الحديقه بجوار المسجد، وتحسين مستوى النظافة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال الخطة الاستثمارية والرصف بمركز ومدينة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، فتم بدء العمل في رصف شوارع " ياسين عبد الغفار، شارع مستشفى الزهراء، شارع الضرائب " ونزول المعدات لتجهيز الشوارع قبل وضع طبقة السن تمهيدًا للرصف بعد انتظار دام 10 سنوات.

كما أشرفَت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة مكامير الفحم بقرية الفقهاء القبلية، فتم إزالة 15مكمورة فحم ومصادرة الاخشاب الموجودة، كما تم إزالة 4 حالات مبانى يتم عمل مكامير بهم، وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.