تضامن الشرقية: إحالة 3 دور رعاية أيتام للنيابة وإغلاق 480 حضانة مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

"لا تهاون فى حياة المواطن أو تستر على فاسد، قرارات فورية تجاه أى مقصر، ولدينا فريق إغاثة يعمل طوال اليوم لسرعة تقديم العون للمواطنين".. هكذا بدأ محمد كمال الحجاجى وكيل وزارة التضامن بالشرقية، حواره لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة على دور رعاية الأيتام، فهناك لجان تفتيش أسبوعية عليهم لرصد أى إهمال، وأى مخالفات يتم إحالتها للنيابة فورا، فيوجد 19 مؤسسة رعاية منهم 14 لرعاية الأيتام، 2 للأيتام من ذوى الاحتياجات الخاصة، و3 دور للمسنين، آخرها واقعة دار نهر الحياة بمدنية العاشر من رمضان، صاحبة واقعة فيديو تعذيب فتاة، كاشفا أنه كان قد صدر قرار استبعاد لرئيسة مجلس الإدارة قبل انتشار الفيديو بأيام، وأنه اتخذ قرارات فورية تجاه الواقعة بإحالتها للنيابة، وحل مجلس الإدارة، كما وجه لجان إعادة تقويم سلوك للنزيلات.

وأضاف كمال حجاجى أنه سبق إحالة جمعية الدفاع الاجتماعى التى كانت تشرف على دار مؤسسة البنين بالزقازيق للنيابة لوجود مخالفات مالية وإدارية، وجار إعلان نتائج تحقيق مع مؤسسة تمكين بشأن دار رعاية الأيتام بهرية، واصفا الوضع بالدار بأنها من أبرز المشكلات فى المحافظة بسبب عدد كبير من السلبيات والتى سيتم اتخاذ إجراءات حازمة فيها خلال أيام.

وأعلن وكيل الوزارة عن مبادرة "الشرقية موطن من ليس له مأوى" والتى ستفتتحها وزيرة التضامن خلال أيام، التى تم تأسيسها على أحدث النظم لدور الرعاية الشاملة لكبار السن من المشردين، بأحدث التجهيزات، لتوفير الحياة الكريمة للنزلاء، وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، ومجهزة للاستقبال 150 مشردا من الرجال من مختلف المحافظات، وتحت إشراف طاقم من كفاءات المدربة على تعامل مع كبار السن.

وقال الحجاجى إن هناك تعاملا فوريا وفريق إغاثة على أعلى مستوى، الذى يتحرك تجاه رصد أى حالة عنف أسرى، فخلال الفترة الماضية تم تعامل مع أكثر من 25 حالة تعذيب للأطفال على يد ذويهم، من بينهم حالة الطفل عمره عامان تعرض لكسور متعددة وأصيب بالتهاب رئوى بسبب التعدى عليه من قبل ذويه لكثرة بكائه، على الفور تم تحرير محضر شرطة بالواقعة ورعاية الطفل المحتجز داخل العناية المركزة، وكذلك تعرض طفلة معاقة ذهنيا لمحاولة الاعتداء الجنسى، توجه الفريق إليها تقرر تقديم الدعم النفسى لها بمركز تأهيل المعاقين لتوفير لها معاش شهرى، وجار بحث توفير سكن ملائم للطفلة وأسرتها.

وعن الدور الاجتماعى لتكافل وكرامة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية أكد أن الحكومة الممثلة فى الوزارة والمحافظة والجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة، فاستقبلت خلال عام 109 آلاف 702 بطاقة حتى يناير الماضى، مقسمة إلى 57 ألفا 917 تكافل، 51 ألفا 785 بطاقة كرامة، كما أطلقت عددا من المبادرات منها "حياة كريمة" وتم إعادة إعمار البيوت فى القرى الأكثر احتياجا من 100 منزل، وتطوير عشرات المنازل وتأهيل المساجد والكشف الطبى والعلاج بالمجان وتجهيز الفتيات اليتيمات وتوفير أجهزة كهربائية لتجهيز العرائس وبطاطين وعقد فرح جماعى، و"اطمن على قلبك" التى أجرى فيها 3045 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين.

وأوضح الحجاجى أن هناك حملات مكثفة للتفتيش والرقابة على الحضانات بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار الحفاظ على الأطفال، تم إصدار قراراً بالغلق الإدارى لعدد 480 حضانة غير مرخصة بمراكز ومدن المحافظة لعدم التزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات، وممارسة عملها طبقاً لأحكام القانون المنظمة فى هذه الشأن.

وقال وكيل الوزارة إن فتح الحضانات يتم من خلال مراعاتها الاشتراطات محددة منها تقييم أعمال النشاط، بناء على تقرير فنى، والمتابعة الدورية مع مسئولى الدفاع المدنى، والإسكان للتأكد من سلامة المبنى، وتأمين المقرات ضد الحرائق، مؤكدا أنه فى حالة اكتشاف مخالفات جسيمة، أثناء مدة الترخيص الممنوحة للنشاط يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسحب الترخيص.



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