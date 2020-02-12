تصوير كليب فى مسجد تاريخى بعمان يثير الانتقادات.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

أثار مقطع فيديو لشاب وفتاة خلال تصوير "فيديو كليب" فى مسجد "الشرع" التاريخى ببلدة تنوف فى ولاية نزوى بسلطنة عمان، جدلا واسعا وسط مطالب بمحاسبتهما والاهتمام بالمعالم التاريخية المهملة.

وكتب أحد مغردى موقع "تويتر" غاضبا :"هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخى مسجد الشرع ببلدة تنوف فى نزوى. هل تعلمون أن فى هذا المسجد سنة 1331 هجرية تمت مبايعة سالم بن راشد الخروصى إماما لعمان".

هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخى #مسجد_الشرع ببلدة تنوف فى نزوى هل تعلمون أن فى هذا المسجد سنة 1331 هجرى تم مبايعة سالم بن راشد الخروصى إماما لعمان. pic.twitter.com/npylPPOzcO

— سعيد الشامسى (@shamsi_16m2) February 10, 2020

وقال مغرد آخر: "للأسف، معالمنا لا تلقى الاهتمام المطلوب، فى حين يصلنا الملايين لمشاهدة معالم عمان التاريخية لا نجد ذات الشغف تجاهها من أبناء البلد أنفسهم رغم أنهم قد يسافرون لمشاهدة ما هو أقل منها. نحتاج إلى ترويج واستثمار حقيقى لمثل هذه المعالم حتى لا تتكرر مثل هذه الإساءات بحقها".

نائب رئيس مجلس الشورى سابقأ اسحاق بن سالم السيابى دعا وزارة التراث والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى التحقيق فى الواقعة، فيما طالب الكثيرون بملاحقة هؤلاء الأشخاص والتحقيق معهم فى الأمر، على ألا يتكرر مرة أخرى.