سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تصوير كليب فى مسجد تاريخى بعمان يثير الانتقادات.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:52 م
تصوير كليب فى مسجد تاريخى بعمان يثير الانتقادات.. فيديو جانب من الكليب
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار مقطع فيديو لشاب وفتاة خلال تصوير "فيديو كليب" فى مسجد "الشرع" التاريخى ببلدة تنوف فى ولاية نزوى بسلطنة عمان، جدلا واسعا وسط مطالب بمحاسبتهما والاهتمام بالمعالم التاريخية المهملة.

 

وكتب أحد مغردى موقع "تويتر" غاضبا :"هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخى مسجد الشرع ببلدة تنوف فى نزوى. هل تعلمون أن فى هذا المسجد سنة 1331 هجرية تمت مبايعة سالم بن راشد الخروصى إماما لعمان".

 

هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخى #مسجد_الشرع ببلدة تنوف فى نزوى هل تعلمون أن فى هذا المسجد سنة 1331 هجرى تم مبايعة سالم بن راشد الخروصى إماما لعمان. pic.twitter.com/npylPPOzcO

— سعيد الشامسى (@shamsi_16m2) February 10, 2020

وقال مغرد آخر: "للأسف، معالمنا لا تلقى الاهتمام المطلوب، فى حين يصلنا الملايين لمشاهدة معالم عمان التاريخية لا نجد ذات الشغف تجاهها من أبناء البلد أنفسهم رغم أنهم قد يسافرون لمشاهدة ما هو أقل منها. نحتاج إلى ترويج واستثمار حقيقى لمثل هذه المعالم حتى لا تتكرر مثل هذه الإساءات بحقها".

 

نائب رئيس مجلس الشورى سابقأ اسحاق بن سالم السيابى دعا وزارة التراث والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى التحقيق فى الواقعة، فيما طالب الكثيرون بملاحقة هؤلاء الأشخاص والتحقيق معهم فى الأمر، على ألا يتكرر مرة أخرى.


فيديو كليب

مسجد

عمان

تويتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة