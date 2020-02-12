وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى ما يزالون في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 16067 شخصا بالفيروس، فيما خرج 4740 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 451462 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وأن 185037 ما يزالون تحت الملاحظة.

وبنهاية يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة مؤكدة بينهم وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في مقاطعة تايوان، فيما تعافى مريض واحد في كل من ماكاو وتايوان.

ولفتت اللجنة إلى أنه ولليوم الثامن على التوالي تم تسجيل تراجل في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خارج مقاطعة هوبي (مركز تفشي الوباء)، حيث أظهرت البيانات أن 377 حالة مؤكدة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء خارج مقاطعة هوبي.

وكان عدد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي من يوم 3 إلى يوم 10 فبراير هو 890 و731 و707 و696 و558 و509 و444 و381 على الترتيب.

من جهتها، أطلقت شركة نيوسوفت الصينية لخدمات تكنولوجيا المعلومات أنواعا جديدة من الروبوتات للمساعدة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث يمكن لأحد الروبوتات من التحقق من درجة حرارة المارة وما إذا كانوا يرتدون الأقنعة أم لا.

وقال "تسوى هاو" المسؤول في شركة نيوسوفت إن الروبوتات التي تتحقق من درجة الحرارة يمكن أن تحل محل المفتشين البشريين في البنوك والمدارس والشركات ودورات المياه العامة، حيث يمكن لها التحرك من خلال الحشود لتحديد من يعانون من الحمى أو بدون أقنعة.