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قضية"روجر ستون"..

ترامب يشيد بقرار وزارة العدل بعد استقالة مدعين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:28 م
ترامب يشيد بقرار وزارة العدل بعد استقالة مدعين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

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أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، بوزير العدل بيل بار بعد تدخله لتخفيف حكم بالسجن بحق مستشاره ترامب السابق، روجر ستون، أدين فى إطار تحقيق مولر حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأميركية التى أجريت فى 2016، بحسب "الحرة".

 

خطوة وزارة العدل التى جرت الثلاثاء، جلبت اتهامات جديدة باستغلال السلطة لترامب بعد أسبوع على انتهاء محاكمة عزله وتبرئته من تهمتى إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

 

وأدين ستون، وهو ناشط جمهورى مخضرم كان مستشارا لحملة ترامب فى 2016، فى نوفمبر الماضى بالكذب على الكونغرس والعبث بشاهد وعرقلة عمل مجلس النواب فى التحقيق حول ما إذا جرى تنسيق بين حملة ترامب وروسيا بهدف الغش فى الانتخابات الماضية.

 

وأدى سعى وزارة العدل إلى تخفيف عقوبة ستون، إلى استقالة أربعة مدعين فدراليين عملوا فى القضية وطالبوا بفترة سجن بحق مستشار ترامب السابق تتراوح بين سبعة وتسعة أعوام.

 

وأبلغت وزارة العدل قاضيا فدراليا الثلاثاء بأن التوصية السابقة بخصوص الحكم على ستون "لا تعكس بدقة موقف وزارة العدل"، وطلبت أن يكون الحكم "أقل من ذلك بكثير".

 

قرار بار تغيير المدة التى طلبها المدعون الحكوميون، أعقبت تغريدة من الرئيس انتقد فيها وزارة العدل.

 

وأكد ترامب، الأربعاء، أن بار قام بالشيء الصحيح، وكتب فى تغريدة "التهانى لوزير العدل بيل بار لتوليه المسؤولية فى قضية خرجت تماما عن السيطرة وربما لم يكن ينبغى رفعها"، واعتبر الرئيس الأمريكى تحقيق مولر منذ انطلاقه، مؤامرة ضده، وكان قد طلب من وزارة العدل أن تطلق تحقيقا مضادا.

 

 


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