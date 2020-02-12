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ترامب: الشعب يؤيد بشدة التحرك الأمريكى لمقتل سليمانى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:54 م
ترامب: الشعب يؤيد بشدة التحرك الأمريكى لمقتل سليمانى ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبرعاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن الشعب يؤيد بشدة التحرك الأمريكي لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني. وتابع ترامب: "من المهم للغاية بالنسبة لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار منع الحرب مع إيران".

 

وأضاف: "نقوم بعمل جيد ضد إيران وليس الوقت مناسبا لأي تراخ"، مردفاً: "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن". 

 

وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قال إن القيادي في الحرس الثوري الإيراني، حسن عباسي، كشف أن طهران حصلت على 3 مليارات دولار من قطر كتعويض عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذى قتل خلال عملية أمريكية تمت في الثالث من يناير الحالي في العراق. 

 

وأضاف عباسى ، عندما تم استهداف سليماني تسلمنا 3 مليارات دولار من قطر كتعويض، لأن الطائرة المُسيّرة التي استهدفته انطلقت من قطر ، وبحسب ما ذكر موقع قطريليكس ، سبق أن حصل الحرس الثوري على أموال من الدوحة قبل ثلاثة أعوام على خلفية اختطاف قطريين على أيدي مجموعات مسلحة في العراق، حيث حصل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له على ما يقرب من مليار دولار نظير تحرير المختطفين، فيما تردد وقتها حصول "سليماني" على 50 مليون دولار من ذلك المبلغ؛ إذ قاد وقتها مفاوضات تحرير الرهائن، وهو من أعطى الضوء الأخضر للإفراج عنهم بتنسيق مع الميليشيات المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف.

 
 

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