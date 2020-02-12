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تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:51 ص
تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرا 1.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1661.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 730.5 ألف سهم بقيمة 259.9 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.68% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن استحواذها على شركة فورتشن إنترناشيونال، وهى شركة رائدة متخصصة فى توزيع المأكولات البحرية والمنتجات الغذائية الفاخرة، دون الكشف عن شروط الصفقة.
 
وتأسست شركة فورتشن عام 2001 على يد الرئيس التنفيذى شون أوسكانلين، الذى سيواصل قيادة الشركة ويحافظ على حصة كبيرة من ملكيتها، وكونت الشركة قاعدة عملاء مخلصة ومتنوعة بفضل إلتزامها بتوفير منتجات طازجة وذات جودة عالية، وتنشط شركة فورتشن فى توزيع المأكولات البحرية الطازجة والمأكولات البحرية المجمدة والأطعمة الفاخرة، وتقدم أكثر من 12 ألف وحدة حفظ مخزون للمطاعم الفاخرة ومحلات البقالة والفنادق وغيرها من العملاء عبر مناطق وسط غرب الولايات المتحدة بشكل رئيسى.

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