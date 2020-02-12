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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:04 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بضغوط مبيعات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.180 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.2 مليون ورقة مالية بقيمة 427.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.7 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.51% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21%، والعرب على 6.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.85%. 
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين جنيه، 21 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 31.7 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه على التوالي.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 15965 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 5153 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 588 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.
 

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