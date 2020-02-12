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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:39 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية بورصة دبى
كتب ــ هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسرا 7.15 نقطة ليصل إلى مستوى 2735.20 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 19.6 مليون سهم محققة ما قيمته 34.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 500 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.72%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.22%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.22%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 0.65%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.46%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.8 مليون ورقة بقيمة 11.1 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت صافى ربح قدرها 1.73 مليار درهم بنسبة نمو 9.3%، مرجعة سبب هذا الأداء الإيجابى إلى زيادة نسبة المشتركين بنظام الدفع الأجل فى قاعدة العملاء التى ساهمت فى تحسين هامش الأرباح، بالإضافة إلى تحسين مستوى الكفاءة فى إدارة الأعمال، وتمكنت الشركة من تحقيق هذه النتائج الإيجابية على الرغم من التحديات التى شهدها سوق خدمات الاتصالات الذى انخفضت إيراداته خلال عام 2019.
 
فيما أعلنت شركة ديار للتطوير، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغت إيرادات الشركة 603.7 مليون درهم مقابل 643.7 مليون درهم فى عام 2018، كما بلغ صافى أرباح الشركة لعام 2019 وبلغت 71.5 مليون درهم.
 
وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأول فى 11 فبراير، موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة، وأوصى المجلس بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1.53 مليار درهم.

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