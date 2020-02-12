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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وإعادة التداول على سهم "المصافى"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:39 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وإعادة التداول على سهم "المصافى" بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% خاسرا 11 نقطة ليصل إلى مستوى 7884.64 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% خاسرا 22.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7843.49 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 32.5 مليون سهم بقيمة 713.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 112 شركة.
 
وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاعى المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%.
 
وجاء سهم "العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.52%، ثم شاكر بنسبة 4.15%، ثم دور بنسبة 3.64%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم زين السعودية بنسبة 4.77%، ثم دار الأركان بنسبة 2.66%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن رفع تعليق تداول أسهم شركة المصافي العربية السعودية في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعليقه أمس بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

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