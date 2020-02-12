سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 4 مليون من أموال الدعم بدار السلام

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:11 م
تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 4 مليون من أموال الدعم بدار السلام حبس ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس صاحب مخبز، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاستيلائه على 4 مليون جنيه من أموال الدعم فى دار السلام، واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث فى ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، لإستيلائه على مبالغ مالية قدرها (4622388 أربعة مليون وستمائة إثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ثمانية وثمانون جنيها) وذلك لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى حصص الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 21 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا داخل مخزن فى منطقة الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جلب وتهريب البضائع مجهولة المصدر بمخالفة للقانون، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث  قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب شركة إستيراد وتخليص جمركى- مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "جرائم تموينية" بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً داخل مخزن "مستأجر كائن بدائرة القسم" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بواسطة رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وعثر بداخل المخزن على (20368 علبة سجائر ماركات متنوعة مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


دار السلام

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

صاحب مخبز يستولى على الدغم

سرقة اموال الدعم

حبس تاجر فى دار السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة