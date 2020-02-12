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تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها فى المرج

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:44 ص
تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها فى المرج جثة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيق، وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، أمرت بحبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقى إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلًا من "س.أ" 48 سنة، ربة منزل (متوفية أثر إصابتها ب 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها حسام أ، 25 سنة، عاطل توفى أثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبةـ تم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجنى عليهما لنجل الأولى شادى ص، والمقيم طرف والده وطليق المجنى عليها ويدعى "ص.ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص أخر تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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