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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:39 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16135 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5204 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 1271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات وهى زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، غاز مصر، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة اليوم الأربعاء.
 
فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سماد مصر (ايجيفرت)، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 220 سهم، 300 سهم، 9115 سهم، 10624 سهم، 6141 سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز الإسكندرية،  12 ألف سهم، واشترى أيضا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 43 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 1000 سهم.

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