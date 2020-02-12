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تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام لـ15 أبريل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:39 م
تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام لـ15 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله، محاكمة 17 متهم بقتل مواطن وإصابة أخرين، واستعراض القوة بالسلام، لجلسة 15 أبريل المقبل.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " رفعت.س"، و "أحمد.ع"، و"حسام.ع"، و"حسام.ع"، و"عز.إ"، و "محمد.ص"، و "طارق.إ"، و"جمال .ا"، و "أحمد.ا"، و"إسلام. إ"، و"محمد.م"، و "أحمد. ص"، و "حسين.م"، و "هشام.ن"، و "محمود.م"، و حسن.م"، و " محمد .ط"، تهمة قتل المجنى عليه " محمد. أ" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذى تيقنوا وجود المجنى عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه استقر برأسه، فأحدثا به الإصابات الواردة التى أدت لوفاته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب فى نفوسهم، وإلحاق الأذى الأدبى والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم وفرض سيطرتهم، وتكدير السلم العام، بحملهم الأسلحة النارية والبيضاء.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة إصابة المجنى عليهم "محمود أحمد، ومصطفى عادل، عبد الستار السيد"عمداً، وألحقوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.
 
 
 

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