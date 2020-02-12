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بومبيو يطالب إيران بالتوقيع الفورى على الاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:29 م
بومبيو يطالب إيران بالتوقيع الفورى على الاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب بومبيو - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن إيران تأخرت كثيرا في الالتزام بقواعد محاربة الإرهاب وغسل الأموال. وطالب بومبيو إيران بالتوقيع الفورى على الاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو طالب روسيا والنظام السورى بوقف اعتداءاتهما، مضيفا أنه لا ينبغى السماح لإيران بتطوير واختبار صواريخ باليستية، وأرسلنا المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إلى أنقرة لتنسيق خطوات الرد على الهجوم السوري ـ الروسي.

 

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد بقوة على أى تحرك إسرائيلى ضد مصالحها فى المنطقة.

 

وقال موسوى إن إيران "ستوجه ردا ساحقا سيجعل هذا النظام يندم على القيام بأى عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا فى سوريا وفى المنطقة".

 

ويتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بشن هجمات على قوات عسكرية فى سوريا متحالفة مع طهران.

 


بومبيو

ايران

الارهاب

اسلحة الدمار الشامل

الاتفاق النووى

الاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب

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