بومبيو يطالب إيران بالتوقيع الفورى على الاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن إيران تأخرت كثيرا في الالتزام بقواعد محاربة الإرهاب وغسل الأموال. وطالب بومبيو إيران بالتوقيع الفورى على الاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو طالب روسيا والنظام السورى بوقف اعتداءاتهما، مضيفا أنه لا ينبغى السماح لإيران بتطوير واختبار صواريخ باليستية، وأرسلنا المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إلى أنقرة لتنسيق خطوات الرد على الهجوم السوري ـ الروسي.