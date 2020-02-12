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الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:10 م
خالد صلاح
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بولندا توجه اتهامات باختلاس أموال لـ10 أشخاص من بينهم مسؤولون سابقون

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:00 م
بولندا توجه اتهامات باختلاس أموال لـ10 أشخاص من بينهم مسؤولون سابقون الشرطة البولندية
أ ش أ

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أعلن الادعاء العام فى بولندا توجيه الاتهام إلى 10 أشخاص، من بينهم مسؤولون سابقون، باختلاس أموال تُقدّر بحوالى 780 ألف دولار من إحدى الفروع الإقليمية للصليب الأحمر البولندي، وأوضحت وسائل إعلام بولندية، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء  أن من بين المتهمين أربعة مسؤولين سابقين من حزب العدالة والقانون اليمينى الحاكم.


وقال الإدعاء العام البولندي، فى بيان نُشر على شبكة الانترنت، إن المتهمين باعوا ملابس من مجموعات خيرية خلال الفترة ما بين عامى 2014 - 2017 وتحصلوا على أموالها، جدير بالذكر أن المتهمين من الممكن أن يواجهوا أحكاما بالسجن لـ 10 سنوات إذا ما تمت إدانتهم.

 

يذكرأن، عثر مرممون فى معبد "أولد سيناجوج"، وهو معبد دينى يعود للقرن الثامن عشر فى فيليشكا، بولندا، على كنز مخبأ أسفل المعبد، يضم العديد من العناصر الفضية فى قفص خشبى كبير تم إخفاؤه تحت الأرض، وقال علماء الآثار، إنهم كشفوا الكنز المخبأ أثناء قيامهم بحفر حفرة لإعادة تأسيس المبنى من جديد، خاصة لأن المعبد تاريخى دمره النازيين خلال الحرب العالمية الثانية ولكن أعيد حاليًا ترميمه وتطويره، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "لايف ساينس"

 

وأوضح علماء الآثار، أن الصندوق يبلغ ارتفاعه حوالى 3 أقدام، وعرضه 2 أقدام، كان مكتظًا بحوالى 350 قطعة، بما فى ذلك كأس من الفضة مع تصاميم منمقة، ومزهريات برونزية منقوشة بالكتابة العبرية والشمعدانات الفضية المطلية، مشيرين إلى أن الأجسام الموجودة داخل الصندوق مغطاه بإحكام، ولذا حالتها جيدة، معظم الأشياء الموجودة بالصندوق يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، كما أن الأشياء التى عثر عليها استخدمت فى الطقوس الدينية.


بولندا

اختلاس أموال

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رشوة

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