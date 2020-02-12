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بورصة قطر تواصل نزيف الخسائر.. ومؤشرها يتراجع بنسبة 1.42% بجلسة الأربعاء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:22 م
بورصة قطر تواصل نزيف الخسائر.. ومؤشرها يتراجع بنسبة 1.42% بجلسة الأربعاء بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.42% خاسرة 143.81 نقطة، لتغلق عند مستوى 9953.37 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 71.2 مليون سهم بقيمة 261.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 6731 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 34 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%، فقطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.57%.
 
وفى سياق متصل، أعلن بنك قطر الاول عن الإفصاح بكامل الشفافية وحرصه على الالتزام التام بجميع اللوائح والأنظمة الصادرة عنها، لبيع إحدى الشركات التابعة، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية إعمالاً بأحكام المادة 2/2 من نظام الدمج والاستحواذ وهي على النحو التالي:
 
الشركة مقدمة العرض تسمى شركة توبان جرافيتي وهي شركة طباعة تتخذ من هونج كونج مقراً لها،  وهي شركة خاصة تابعة لشركة توبان برينتج المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة توبان برينتج 105 مليار ين ياباني، ويترأس مجلس إدارتها شينجو كانيكو ويترأس إدارتها التنفيذية هيدهارو مارو.
 
وتمت عملية البيع من خلال FutureCard Technologiesوهي شركة تابعة للبنك، وقامت الشركة التابعة ببيع كامل حصصها في شركة Future Industries Holding أنشئت في سوق أبو ظبي العالمي حيث أن شركة Future Industries Holding هي شركة قابضة هدفها الوحيد ملكية 100% من حصص شركة فيوتشركارد انديستريز والتي تمثل الأصل التشغيلي محل الاستحواذ، وتتخذ شركة فيوتشركارد انديستريز من الشارقة مقراً لها برأسمال مدفوع قدره 20 مليون درهم إماراتي. شركة فيوتشركارد انديستريزتعتبر من الشركات الرائدة في صناعة البطاقات الذكية. 
 
ويمتلك بنك قطر الأول 71.3% من شركة FutureCard Technologies، والمساهمون الآخرون في الشركة هم نزار رجوب 23% وعمر الشمسي 5.7%، وتمتلكFutureCard Technologies 100%  من أسهم Future Industries Holding.
 
واستولت الشركة المستحوذة على كامل حصص البنك البالغة 71.30%، وكان العرض لجميع الأسهم أو لا شيء منها، وتخارج البنك تم بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار.
 
وقال إن الهدف من الاستحواذ هو النمو والتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتمت عملية التخارج خلال شهر أكتوبر 2019.
 
وتتخذ شركة فيوتشركارد انديستريز من الشارقة مقراً لها برأسمال مدفوع قدره 20 مليون درهم إماراتي، شركة فيوتشركارد انديستريز تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة البطاقات الذكية. 
 
قيمة الاستحواذ كان 22 مليون دولار أمريكي، وتمت العملية من خلال مصادر داخلية دون استخدام الدين أو التمويل الخارجي، مضيفة أنه ليس هناك أي تأثير متوقع من إتمام صفقة البيع على حساب الربح والخسارة، وسيستفيد بنك قطر الأول من تسييل هذا الاستثمار وإعادة استثماره في استثمارات أخرى أفضل مدرة للسيولة.
 

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