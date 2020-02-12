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خالد صلاح
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بمشاركة 25 شركة متخصصة.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى توظيف لطلاب الصيدلة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:02 ص
بمشاركة 25 شركة متخصصة.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى توظيف لطلاب الصيدلة الدكتور محسن إسماعيل عميد كلية الصيدلة

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فى إطار سعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتأهيل الطلاب لسوق العمل، تنظم الجامعة 22 فبراير الجارى ملتقى توظيف لطلاب كلية الصيدلة، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن الملتقى تشارك فيه 25 شركة متخصصة، ويهدف إلى تدريب الطلاب ومساعدة الخريجى على معايشة واقتحام سوق العمل للتعرف على الحياة العملية.

وقال الدكتور محسن إسماعيل عميد كلية الصيدلة، إن أهمية الملتقى تتمثل فى أن تخصص الشركات المشاركة فيه يصب فى مصلحة الطلاب والخريجين أيضاً، حيث تتوافر شركات دوائية ومصانع أدوية ومستشفيات لطلاب الصيدلية الإكلينيكية وسلاسل صيدليات.

وأشار إلى أن وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة تسعى على جلب جميع الشركات والمصانع والمستشفيات التى يمكن استثمارها فى إيجاد فرص عمل للخريجين من خلال ملتقيات التوظيف.

 


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