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بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بأمن القليوبية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:14 م
بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بأمن القليوبية اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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أجرى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية حركة محدودة لرؤساء مباحث بعض المراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة.

جرى نقل المقدم أحمد سامى رئيسًا لمباحث قسم اول بنها، ومحمد غلاب من قسم أول بنها إلى رئيس مباحث قها، وأحمد عبد المنعم رئيسًا لمباحث مركز بنها، ومحمود اسماعيل لمركز شرطة طوخ، وإسماعيل خطاب رئيسًا لمباحث كفر شكر، ومحمد السعيد لقسم بنها ثاني، وأحمد سامى عفيفى ومحمد عشماوي لإدارة البحث بمديرية الأمن، وحسني بحالو لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية.

وشملت الحركة أيضًا نقل العميد حازم عفت من قها إلى قسم ثاني بنها، ومحمد السعيد إلى قسم ثان بنها، النقيب محمد عاصي من قسم قها لمباحث تأمين العبور.

كما شملت الحركة نقل المقدم ايمن عادل إلى مباحث الطرق والمنافذ ونقل كلا من النقيب عبدالرحمن بندق إلى مباحث شبين القناطر والنقيب محمد سيد سلام إلى إدارة الترحيلات، والنقيب كمال ابراهيم الي قسم الخانكة والنقيب ابراهيم ايمن إلى قسم قها.

وكذلك نقل المقدم محمد حسني إلى مباحث الأموال العامة بالمديرية، والنقيب أحمد قرطام إلى مباحث مركز الخانكة والنقيب فهد ناصر إلى مركز طوخ والنقيب محمد عيد الي المساعدات الفنية بالمديرية، والنقيب حسام سند إلى إدارة الطرق والمنافذ، والنقيب حسام بدوى الي مركز القناطر الخيرية، والنقيب محمد عادل قسم ثان شبرا الخيمة، والنقيب  محمد أسامة قسم أول شبرا الخيمة، والنقيب محمد خالد عبدالغني إلى قسم قليوب ،والنقيب محمد الخولى إلى إدارة الطرق والمنافذ، والنقيب محمد أسامة إلى مركز شرطة شبين القناطر، والنقيب محمد حسن اسماعيل إلى إدارة تأمين العبور، والنقيب محمود محمد إلى مباحث مركز شرطة طوخ، والنقيب أحمد سامي انور إلى قسم أول شرطة بنها.

ونقل آيضا كلا من النقباء مينا عاطف ومكسيموس ماجد وعمرو حسام الدين، وعمر ومحمد مدحت إلى إدارة الطرق والمنافذ.

 

 


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