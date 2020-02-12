ايقاف مسئولين لتلاعبهما بقرار تخصيص مدرسة الطالب ضحية الساندوتش بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، إيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية القروية بالتلين ومدير مكتب إدارة الأملاك بمركز ومدينة منيا القمح عن العمل وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام، وذلك للإهمال والتقصير فى العمل والتلاعب فى ملف تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والتواطؤ مع مسئولين بقرية أبو طوالة وتقديم تقارير غير صحيحة عن موقف أراضى أملاك الدولة بالقرية.

وأوضح المحافظ، أنه نظرا لعدم وضوح التقارير المعروضة عليه وتضارب وعدم كفاية المعلومات فى واقعة مصرع تلميذ بالصف السادس الابتدائى بمدرسة أبو طوالة الابتدائية أسفل عجلات سيارة لخروجه من المدرسة أثناء فترة الفسحة لعدم وجود سور حول المدرسة، قام بزيارة مفاجئة صباح أمس للمدرسة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية لمعاينتها والوقوف على كافة أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية والهندسية لتوفير جوانب الأمن والسلامة داخلها حفاظاً على أرواح التلاميذ .

وتمت مراجعة قرار التخصيص الصادر لبناء المدرسة لمعرفة المساحة الكلية بالقرار ومطابقتها بالمساحة الفعلية للمدرسة، بالاضطلاع على تقرير لجنة الفحص الإنشائى للمدرسة وبعد معاينه المحافظ لكل ما سبق على الطبيعة تبين له عدم الالتزام بالمساحة المحددة فى قرار التخصيص لإنشاء المدرسة وعدم الصلاحية الإنشائية لأحد مبانى المدرسة واكتشف تعديات صارخة على أملاك الدولة وتواطؤ من العاملين بالوحدة المحلية مع مسئولين بالقرية وهو ما يعتبر إهدارا مقصودا للمال العام.

وجاء قرار المحافظ بوقف رئيس الوحدة المحلية القروية بالتلين ومدير مكتب إدارة الأملاك بمركز ومدينة منيا القمح عن العمل وإحالتهما للتحقيق.

كما أمر المحافظ حسنى الحاجرى رئيس مركز ومدينه منيا القمح بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة وحرم الطريق بمحيط مدرسة أبو طواله الابتدائية والتى تتمثل فى جراج مقام بالمخالفة ورصيف لصيدلية وكافيتريا، وإحالة المسئولين عن هذا الكم من الفساد بالوحدة المحلية بالتلين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

وأكد محافظ الشرقية أنه لا يعتمد على التقارير المكتوبة ويستجيب لاستغاثات وشكاوى الأهالى ويقوم بنفسه بالمعاينة على الطبيعة للتعرف على حقيقة الشكوى وجدية اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً والتعامل معها وحلها دون تهاون لتوفير الجو الأمن لتعلم الطلاب .



إزالة المخالفة بالتلين



إزالة المخالفة بالتلين



إزالة المخالفة بالتلين