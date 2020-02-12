انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والنيابة تشكل لجنة هندسية

شهدت منطقة الحضرة وسط إسكندرية، انهيار عقار مكون من 6 طوابق دون إصابات، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والأجهزة التنفيذية، وانتقلت سيارات الحماية المدنية فور ورود البلاغ.

وقررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية برئاسة المستشار كريم عبداللطيف إبراهيم، رئيس النيابة، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحى، واستدعاء مالك العقار.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط العقار رقم 4 بشارع العشرى بمنطقة الحضرة البحرية دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية متكررة، خالى من السكان ما عدا أسرتين فقط، وسقوط أسقف وجدران العقار، وذلك دون حدوث أى إصابات.

وكشفت تحريات الشرطة، إن العقار يقطنه أسرتان فقط وتدخلت العناية الإلهية وأنقذتهما حيث غادروه قبل الانهيار بدقائق ولم يصابوا بأى اذى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية، مساحته حوالى 150 مترا، ملك ورثة محمد.ال، وانهياره دون حدوث أى إصابات، حيث غادر أسرتين من سكان العقار قبل ساعة واحدة من انهياره، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.