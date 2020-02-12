سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والنيابة تشكل لجنة هندسية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:40 م
انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والنيابة تشكل لجنة هندسية انهيار عقار - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة الحضرة وسط إسكندرية، انهيار عقار مكون من 6 طوابق دون إصابات، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والأجهزة التنفيذية، وانتقلت سيارات الحماية المدنية فور ورود البلاغ.

 

وقررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية برئاسة المستشار كريم عبداللطيف إبراهيم، رئيس النيابة، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحى، واستدعاء مالك العقار.

 

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط العقار رقم 4 بشارع العشرى بمنطقة الحضرة البحرية دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

 

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية متكررة، خالى من السكان ما عدا أسرتين فقط، وسقوط أسقف وجدران العقار، وذلك دون حدوث أى إصابات.

 

وكشفت تحريات الشرطة، إن العقار يقطنه أسرتان فقط وتدخلت العناية الإلهية وأنقذتهما حيث غادروه قبل الانهيار بدقائق ولم يصابوا بأى اذى.

 

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية، مساحته حوالى 150 مترا، ملك ورثة محمد.ال، وانهياره دون حدوث أى إصابات، حيث غادر أسرتين من سكان العقار قبل ساعة واحدة من انهياره، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

انهيار عقار فى الاسكندرية

عقار الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة