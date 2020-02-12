انتظام عملية التصويت فى "تكميلية الجيزة وملوى" لليوم الثانى

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، تسير بانتظام لليوم الثانى على التوالى دون أى معوقات.

وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة العامة بالجيزة وملوى، هى من تستقبل الشكاوى، ثم تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بها، مشيرًا إلى إنه حتى الآن لم تتلقى الهيئة أى شكاوى.

وتابع، إن اللجان الانتخابية فتحت جميعها صباح اليوم فى مواعيدها دون تأخير، ولم تتلقى أمس الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا فى أول أيام التصويت شكاوى.

وواصل الناخبون فى الدائرتين صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم، لاختيار نائبين بالدائرتين، بعد وفاة شاغليهما فى البرلمان.

ويشرف على الانتخابات بالدائرتين حوالى 300 قاضى، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

ينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وجاء بالقائمة النهائية للمرشحين بدائرة الجيزة كل من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازلا عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.