سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتحار رئيس إدارة تنفيذ العقوبات السابق في قاعة المحكمة بروسيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:10 م
انتحار رئيس إدارة تنفيذ العقوبات السابق في قاعة المحكمة بروسيا انتحار - ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحر الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفير يدوف، بإطلاقه الرصاص على رأسه من مسدسه الشخصى، فور سماعه حكم القاضية بثلاث سنوات من الحبس المشدد المتهم فيه بقضية ابتزاز النائب السابق لمدير مصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، بقيمة 10 ملايين روبل (حوالي 160 ألف دولار).

 

نقلت وكالة نوفوستي الروسية أن الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات التابعة لمصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفيريدوف، قد أطلق الرصاص على رأسه من مسدس شخصي، في محكمة تشيرتانوفسكي، بعد إعلان القاضية، ناتاليا شاباشيفا، الحكم عليه بثلاث سنوات من الحبس المشدد. وكان سفيريدوف موجودا في قاعة المحكمة، بموجب تعهد ضمان محل الإقامة. ويقول مراسل "آر بي كا" الروسية، أن المدعى عليه كان يعاني من سرطان، حيث ان سفيريدوف متهما في وكان رهن الإقامة الجبرية قبل صدور الحكم.

 


روسيا

المكتب الفيدراليى

انتحار

محكمة روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا انتحر مزارع أمام المحكمة؟.. قضية نسب وراء القصة (فيديو)

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:25 م

الاستخدام الزائد للهواتف الذكية والسوشيال ميديا يزيد الرغبة فى الانتحار

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 ص

تشييع جنازة جندى جزائرى استشهد جراء عملية انتحارية استهدفت ثكنة عسكرية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:00 ص

تطورات "مذبحة حدائق الأهرام".. الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثامين المتوفين.. الشهود: "منفذ المذبحة كان بيفكر فى الانتحار لحل مشاكله".. الأمن يفحص قائمة علاقات المحامى لتحديد الشهود.. والطفل الناجى يدلى بأقواله

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة