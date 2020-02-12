انتحار رئيس إدارة تنفيذ العقوبات السابق في قاعة المحكمة بروسيا

هند المغربي

انتحر الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفير يدوف، بإطلاقه الرصاص على رأسه من مسدسه الشخصى، فور سماعه حكم القاضية بثلاث سنوات من الحبس المشدد المتهم فيه بقضية ابتزاز النائب السابق لمدير مصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، بقيمة 10 ملايين روبل (حوالي 160 ألف دولار).

نقلت وكالة نوفوستي الروسية أن الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات التابعة لمصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفيريدوف، قد أطلق الرصاص على رأسه من مسدس شخصي، في محكمة تشيرتانوفسكي، بعد إعلان القاضية، ناتاليا شاباشيفا، الحكم عليه بثلاث سنوات من الحبس المشدد. وكان سفيريدوف موجودا في قاعة المحكمة، بموجب تعهد ضمان محل الإقامة. ويقول مراسل "آر بي كا" الروسية، أن المدعى عليه كان يعاني من سرطان، حيث ان سفيريدوف متهما في وكان رهن الإقامة الجبرية قبل صدور الحكم.