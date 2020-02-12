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امسك حرامى.. بلدية إسطنبول تقاضى ابن عم أردوغان لسرقته خردة سفينة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:45 م
امسك حرامى.. بلدية إسطنبول تقاضى ابن عم أردوغان لسرقته خردة سفينة أردوغان
كتب: أحمد علوى

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رفعت شركة خطوط المدينة للملاحة، التابعة لبلدية إسطنبول، شكوى جنائية حول 4 أسماء، بما فى ذلك الرئيس طيب أردوغان، بتهمة سرقة الخردة، حيث أن ابن عم الرئيس التركى "ه. أردوغان" ويارليقايا وجولكتين وقاسم، وتم اتهامهم رسميا فى تلك القضية لارتكابهم الجريمة أثناء إصلاح وصيانة السفن التابعة لشركة خطوط المدينة .

 

وتم إثبات انهم قد اخرجوا الخردة من الشركة بشكل غير رسمى دون إدخال البيانات المالية.

 

ووفقًا للمعلومات التى تم الحصول عليها، زعم ب.جولكتين المتهم والذى أدلى بشهادته فى التحقيق فى سرقة الخردة، أن الخردة قد أُرسلت ثلاث مرات بعلم المديرين، وقد تم إيداع الإيرادات التى تم الحصول عليها فى حسابه الشخصى بعلمهم ايضا، وكل ذلك قد تم بتعليمات من مدير عمليات السفن حامد أردوغان.

 

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مشجعى نادى فنربخشة التركى جددوا مطالبهم بإقالة وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك خلال مباراة للفريق بالدورى التركى، حيث سبق أن اتضح أنه لا تكاد تخلو أى ساحة تركية من انعكاس للصراع السياسى والفساد الذى ضرب المؤسسات التركية، وتسبب فى حالة من الانشقاق الاجتماعى بالتزامن مع أزمات اقتصادية طاحنة تحت حكم نظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك ما ضجت به مدرجات مشجعى الدورى التركى الممتاز لكرة القدم، تحديدًا فى استاد «شنيل جونيش»، حيث فاز طرابزون سبور، صاحب الأرض، على ضيفه فنربخشه بنتيجة 2 – 1.


تركيا

فساد اردوغان

فساد ابن عم اردوغان

اخبار العالم

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