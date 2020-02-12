اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الخميس العديد من القضايا والملفات المهمة، منها شهادات المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصرى، حيث توقع دويتشه بنك ارتفاع معدل النمو إلى 5.9 % خلال عامين، فيما كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى، إضافة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية.





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شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. تحرير سعر الصرف وهيكلة منظومة الدعم إجراءات ساهمت فى تقليص البطالة.. "دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.9% خلال عامين.. ويؤكد: التضخم يواصل التراجع والدولار يسجل 15 جنيها خلال شهور.. وبلومبرج الأمريكية: الجنيه المصرى أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى





شيوخ الندم فى الوقت الضائع.. اعترفوا بأخطاء علمية أدت إلى فتاوى كارثية.. هل يكفى الاعتذار؟.. أبو إسحق الحوينى: جنينا على الناس وأفسدنا كثيرا ولم نكن ندرى تدرج الأحكام الشرعية.. محمد حسان: وقعت منا أخطاء لا يليق أن تنتسب إلى منهج النبى سيد الدعاة



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