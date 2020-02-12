سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المسمارى: الجيش يسيطر على 99% من ليبيا ونتصدى لاختراق الميليشيات للهدنة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:52 م
المسمارى: الجيش يسيطر على 99% من ليبيا ونتصدى لاختراق الميليشيات للهدنة المسمارى
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش يسيطر على 99% من مساحة البلاد، وأن كل مواقع الإرهابيين والميليشيات تحت نيران الجيش سواء بالمدفعية المباشرة أو بالقصف المدفعي، وأن قبول وقف إطلاق النار جاء من مصدر قوة، ونستطيع استئنافه في أي لحظة، ومازلنا على نفس الهدف وهو القضاء على الإرهاب وفك الميليشيات وحمل السلاح.

وأضاف "المسماري" خلال مؤتمر صحفي عقده لكشف الوضع في ليبيا، أن الجيش مازال في مواقعه العسكرية، وكل المعسكرات اليرموك والصواريخ وحمزة وغيرهم تحت سيطرة القوات المسلحة، ولم نستخدم خلال الأسبوع الماضي الأسلحة الثقيلة والطيران واستخدمنا أسلحة خفيفة للدفاع عن مواقعنا التزاما بوقف إطلاق النار، في الوقت الذي تم رصد فيه اختراق للميليشيات لمناطق آهلة بالسكان، وردينا على مصادر النيران، ويتم السيطرة على كافة مواقع طرابلس.

وشددت مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا على تبنى قرارات مؤتمر برلين ورفض التدخل الأجنبى فى النزاع المسلح.

وكان نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو طالب مجلس الأمن الدولى بتوخى الحذر فى مسألة العقوبات على ليبيا، وقال تاو – فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن ليبيا تواجه تحديات عديدة مثل الوضع الأمنى الهش وقوى الإرهاب المنتشرة، وقضايا بارزة بمجال اللاجئين والهجرة.

وأضاف تاو أنه بعد اعتماد المجلس لقرار بتمديد الحظر على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وتفويض فريق الخبراء الذي يساعد اللجنة التابعة للمجلس حول العقوبات على ليبيا، وفي ضوء الوضع الحالى المتفاقم هناك، من الضروري أن يواصل المجتمع الدولى تنفيذه الصارم لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل العسكرى أو أية أعمال أخرى قد تؤدى إلى تأجيج الصراع.


ليبيا

الجيش الليبي

جيش ليبيا

ميليشيات اردوغان

الحرب في ليبيا

حرب ليبيا

حفتر

الوفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تفشل الأمم المتحدة في تنظيم حوار جنيف حول ليبيا.. برلمانيون يستنكرون التفاف البعثة الأممية على مطالبهم.. ونائب يصف تحركات المبعوث الأممي بالمشبوهة.. وتلويح بالمقاطعة حال دعوة يهود ليبيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:12 ص

الصين تطالب مجلس الأمن بتوخى الحذر فى مسألة العقوبات على ليبيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:42 ص

صور إسرائيلية تفضح تركيا بإرسالها طائرات مسيرة إلى مطار معيتيقة فى ليبيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:35 م

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:04 م

إخوان ليبيا يظهرون إرهابهم للعالم.. قيادى بمليشيات مسلحة تابعة للجماعة يعلن عدم التزامهم بمقررات برلين وقرارات المجتمع الدولى وإصرارهم على التصعيد.. وتميم وأردوغان يواصلان مخططهما فى دعم الإرهاب بطرابلس.. فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة