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المرصد السوري: انسحاب القوات التركية من مواقعها بعدد من المدن والقرى بسوريا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 م
المرصد السوري: انسحاب القوات التركية من مواقعها بعدد من المدن والقرى بسوريا سوريا- ارشيفيه
هند المغربي

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب القوات التركية من مواقعها في عدد من المدن والقرى بسوريا منها قرى حليوة وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب، وأوضحت مصادر أنه توجه قسم من القوات المنسحبة إلى بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) على بعد 3 كلم عنها. 

ورصد المرصد السوري منذ أيام قليلة، تفاصيل جديدة حول عملية انسحاب القوات التركية من المنطقة الشمالية لتل أبيض بريف الرقة الشمالي، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري بأن القوات التركية المنسحبة أعادت انتشارها بمنطقة أخرى وهي المنطقة الغربية لتل أبيض، وأضافت مصادر المرصد السوري بأن عملية سحب القوات التركية إلى المنطقة الغربية من الشمالية جاءت لأسباب عدة، أبرزها العمليات الخاطفة التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة، حيث قتل نحو 20 من المليشيات الموالية لتركيا هناك بهجمات خاطفة لعناصر قسد خلال الأيام القليلة الفائتة، فضلاً عن تسليم نحو 40 عنصر من فصيل “لواء المجد” لسلاحهم بغية الذهاب إلى إدلب.

وفى وقت سابق، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أكدوا أنه يوثق لحظة احتراق رتل للجيش التركي بعد تعرضه لقصف مباشر من قبل القوات السورية في إدلب أوائل شهر فبراير الجاري. ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن خمسة جنود قتلوا، فى هجوم على نقطة، مراقبة بتفتناز بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا الاثنين.


سوريا

الجيش السوري

تل أبيض

تركيا

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