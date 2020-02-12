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المرصد السورى: الطائرات الحربية الروسية تشن 97 غارة على ريفى حلب وإدلب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:41 م
المرصد السورى: الطائرات الحربية الروسية تشن 97 غارة على ريفى حلب وإدلب أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن المرصد السورى، أعلن أن الطائرات الحربية الروسية شنت 97 غارة على ريفى حلب وإدلب.

 

وكانت موسكو اتهمت أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن الوضع فى إدلب السورية، مشيرة إلى أن هذا هو سبب تفاقم الوضع فى هذه المنطقة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى، اليوم الأربعاء "إن أسباب التدهور الحالى، الذى تشهده إدلب السورية، يتمثل فى فشل تركيا المزمن فى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشى الموقعة فى 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بـ"المعارضة المسلحة المعتدلة" إلى شمال شرق سوريا وإلى ليبيا".

 

وأضافت، "فى ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هى خفض مستوى العنف على الأرض وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية".

 


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