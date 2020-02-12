الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد فى سوريا

رويترز

هبطت الليرة التركية حوالى 0.8 % أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو أيار الماضى بعد أن حذر الرئيس رجب طيب اردوغان قوات الحكومة السورية من مواصلة استهداف الجنود الأتراك فى شمال غرب سوريا.

وقتل 13 جنديا تركيا فى محافظة إدلب فى أسبوع واحد فى قصف من قوات الحكومة السورية أثار قلقا من اتساع الصراع بين البلدين الجارين.

وبحلول الساعة 1710 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق البالغ 6.0170 . وفى وقت سابق اليوم هبطت الليرة 0.79 بالمئة إلى 6.0650 للدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو أيار.