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الكويت.. حبس شبكة متهمة بتمويل "داعش"عبر وسيطين مطلوبين دوليا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:17 ص
الكويت.. حبس شبكة متهمة بتمويل "داعش"عبر وسيطين مطلوبين دوليا أرشيفية
أ.ش.أ

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أمرت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس 3 سوريين إلى الرابع من مارس المقبل، بتهمة غسل الأموال وتمويل تنظيم "داعش" الارهابي، عبر وسيطين مطلوبين دوليا.

وأكدت تحريات رجال أمن الدولة الكويتى، قيام المتهمين السوريين الثلاثة، ومواطنين اثنين كويتيين، وعربي، وإيرانى، بتحويل أموال من الكويت إلى شخصين سوريين مطلوبين دوليا، لصلتهما بدعم تنظيم داعش الإرهابى ماليا، إلا أن النيابة العامة الكويتية، أخلت سبيل المواطنين الكويتيين والعربى والإيرانى فى وقت سابق بكفالات مالية مع منعهم من السفر، بعدما أنكروا ما أسند إليهم من اتهام مؤكدين عدم صلتهم بالتحويلات المالية، على اعتبار أن المواطنين يديران الشركات التي تم من خلالها تحويل الأموال من قبل المتهمين الثلاثة الذين يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال، فيما يعمل الإيراني والعربي موظفين في هذه الشركات.

يشار إلى أن السوريين الثلاثة كانوا قد أنكروا صلتهم بالوسيطين خلال التحقيقات، مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل مبالغ لذويهم في الخارج، دون قصد منهم بمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.  


الكويت

داعش

ارهاب

حبس ارهابيين

اخبار الكويت

الكويت اليوم

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