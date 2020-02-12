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القوى العاملة: تجديد تصاريح العمل للوافدين للأردن على بعض المهن حتى آخر أبريل المقبل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:43 م
القوى العاملة: تجديد تصاريح العمل للوافدين للأردن على بعض المهن حتى آخر أبريل المقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أوضح فيه القرار الجديد الذى أصدرته وزارة العمل الأردنية فيما يتعلق بتنظيم عمل العمالة الوافدة والمصرية - غير الأردنيين- لتمكين المنشآت من إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، ولتمكين تلك المنشآت من تنفيذ برامجها التدريبية لتنفيذ هذا الاحلال دون أن يؤثر ذلك على مصالحها وسير العمل فيها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، إن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص سمحت لأصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل للعمل غير الأردنيين لدي نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة ( من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة ) دون التقييد بالنسب المحددة .

كما تضمنت استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين علي أراضي المملكة قبل اول فبراير الجاري في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة ، وذلك حتي 30 أبريل 2020.

وأضاف المستشار العمالي طلعت السيد ، أن القرار أكد عدم شمول هذه الإجراءات العمال غير الأردنيين الذي حصلوا علي مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد 31 سبتمبر 2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من فئات: أزواج أو زوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين علي البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول ، وحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول ، والحاصلين علي ختم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغابات راتب الشيخوخة .

كما تجدد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين دون التقييد بالنسب المقررة لكل القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة، وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية خلال عام 2020 بالتنسيق مع وزارة العمل واستشارتها بهذا الخصوص، ضمن أى من برامج التدريب المنتهى بالتشغيل التى يتم تنفيذها سواء كان ذلك من خلال برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التى تنفذها مؤسسة التدريب المهنى أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب.

 


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