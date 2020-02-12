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القبض على تشكيلين عصابيين يستغلان 7 أطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:01 م
القبض على تشكيلين عصابيين يستغلان 7 أطفال في أعمال التسول بمدينة نصر أعمال تسول - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على تشكيلين عصابيين لاستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول وبحوزتهم 7 أطفال في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة ، قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية"، مقيمتان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بإستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما اثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية) وبصحبتهما طفلتين "نجلتى زوج والدة إحداهما")، وبمناقشتهما أقرت إحداهما بإستغلال "نجلتى زوج والدتها" فى أعمال التسول بمساعدة الثانية، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال والإتجار بهم عن طريق إستخدامهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالإشتراك مع (سيدتين، مقيمتان بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، مدينة نصر أول" بالقاهرة – عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم (4 أطفال أنجال إحدى المتهمات)، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأولى والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

 

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة ، قيام عاطل، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالإشتراك مع (عاطل وزوجته، مقيمان بدائرة القسم – 4 سيدات، مقيمات بدوائر أقسام شرطة "شبرا الخيمة بالقليوبية، مدينة نصر أول والساحل بالقاهرة").

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية)، وبصحبتهم (3 أطفال أبناء إحدى المتهمات)، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأول والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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