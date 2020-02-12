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الغضب يتصاعد ضد صهر أردوغان.. جماهير فنربخشة تجدد مطالبها بإقالة وزير المالية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:39 م
الغضب يتصاعد ضد صهر أردوغان.. جماهير فنربخشة تجدد مطالبها بإقالة وزير المالية صهر أردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مشجعى نادى فنربخشة التركى جددوا مطالبهم بإقالة وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك خلال مباراة للفريق بالدورى التركى، حيث سبق أن اتضح أنه لا تكاد تخلو أى ساحة تركية من انعكاس للصراع السياسى والفساد الذى ضرب المؤسسات التركية، وتسبب فى حالة من الانشقاق الاجتماعى بالتزامن مع أزمات اقتصادية طاحنة تحت حكم نظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك ما ضجت به مدرجات مشجعى الدورى التركى الممتاز لكرة القدم، تحديدًا فى استاد «شنيل غونيش»، حيث فاز طرابزون سبور، صاحب الأرض، على ضيفه فنربخشه بنتيجة 2 - 1.

 

وقال موقع تركيا الآن، أن صحف المعارضة التركية تداولوا منشورًا غاضبًا لنائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة غيرسون، صبرى أوزتورك، نشره عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، قال فيه : كرة القدم التركية لا يمكن أن تكون لعبة فى أيدى سياسيين مدللين من أصل طرابزون، فى إشارة منه إلى صهر أردوغان، حيث لاقت تغريدة نائب العدالة والتنمية قبولًا واسعًا لدى مشجعى فريق فنربخشه الذين ألقوا باللوم على صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق فى تعمد الحكم إصدار قرارات غير صحيحة بحق لاعبيهم.

 

وتابع موقع تركيا الآن: سرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعى التركية بردة الفعل العنيفة من مشجعى كرة القدم ضد البيراق، رافضين رشوة السياسيين، وضغطهم على الحكام، وقال البعض: لقد خسرنا المباراة بسبب الدعم الذى يقدمه البيرق لفريق طرابظون سبور.

 

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية، أقدمت على معاقبة عناصر شرطية بنقلهم من مناصبهم والتحقيق معهم بسبب إنقاذهم والى بورصة السابق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب المستقبل عز الدين كوتشوك، عقب تعرضه لحادث سيارة أثناء توجهه من مدينة أنقرة إلى بورصة فى يناير الماضى، حيث تداولت وسائل الإعلام التركية أنباء حول التحقيق مع عناصر الشرطة التى توجهت إلى موقع الحادث وقدمت المساعدة إلى كوتشوك وعائلته فى الحادث الذى تعرضوا له.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه عقب الحادث، الذى وقع فى منطقة مزيدلر ببلدة إيناجول، توجه معاون رئيس قسم شرطة و3 من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث وساعدوا كوتشوك وأوزتورك بجانب شرطى يقود سيارة الشرطة، وفتحت مديرية أمن بورصة تحقيقًا مع أفراد الشرطة الذين رافقوا أوزتورك وكوتشوك إلى بلدة إيناجول عقب الحادث. لتقرر نقل معاون رئيس قسم الشرطة إلى بلدة مصطفى كمال باشا فى ونقل أفراد الشرطة الآخرين إلى كل من ينى شهير وكستال.


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