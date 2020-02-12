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العفو الدولية: تسليم البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:13 م
العفو الدولية: تسليم البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم البشير
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن منظمة العفو الدولية، قالت أن تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وكان محامى الرئيس السودانى السابق عمر البشير قال إنه يرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها "محكمة سياسية".

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشى، أن وفدى الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشى، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.

يذكر أن الرئيس السودانى السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

 

 


العفو الدوليه

البشير

السودان

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