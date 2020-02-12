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"العربية": تنامى الصراعات الداخلية بين أجنحة المليشيا باليمن ومقتل قيادى بارز

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:46 م
"العربية": تنامى الصراعات الداخلية بين أجنحة المليشيا باليمن ومقتل قيادى بارز جماعة الحوثى المسلحة
أ ش أ

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لقى قيادى حوثى مصرعه، بعد أيام على قيامه بقتل قيادى ميدانى آخر؛ فى إطار تنامى الصراعات الداخلية والاقتتال بين أجنحة الميليشيات فى اليمن، وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن القيادى عبدالله عبده عطيفة، قتل قبل 3 أيام القيادى الميدانى أبو زكريا فى خلاف حول كمية من الذخائر، مشيرة إللى أن "عطيفة" فر بعد قتله "أبو زكريا" قبل أن يعثر عليه مقتولا داخل أحد المطاعم فى منطقة "المغرس" جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
 
وأوضحت، أن عطيفة يعود انتمائه إلى التحيتا، فيما ينتمى أبو زكريا إلى محافظة عمران.
 
يشار إلى، أن الخلافات تكاثرت بشكل ملحوظ بين قيادات ومشرفى الميليشيات فى الفترة الماضية على خلفية النفوذ وتقاسم الأموال المنهوبة.
 
وأصبح المجتمع الدولى، على وعى بخطوة الممارسات التى تقوم بها ميليشيات الحوثيين فى اليمن، هذا الوعى تمثل فى تقرير لخبراء أمميين يؤكدون ضرورة مواجهة السلاح الحوثى واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ممارسات ميليشيات الحوثيين.
 
حيث أكد موقع العربية، أن خبراء أمميون أوصوا مجلس الأمن الدولى فى تقريرهم السنوى بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدى للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة فى تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.
 
وقال موقع العربية، إن الخبراء الأمميين طالبوا أيضا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضى بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، مشددين على مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزى فى صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، كما شددوا على التوقف عن اعتقال مسؤولى وموظفى المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.
 
وأوضح موقع العربية، أن التقرير أكد ضرورة إنشاء فريق أممى مهمته مواجهة التحديات التى تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحرا، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعًا جديدًا من المسيرات من نوع دلتا وصواريخ كروز.
 

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