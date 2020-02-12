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الطقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:00 ص
الطقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذر محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة الكثيفة على الطرق اليوم الأربعاء وخلال الأيام المقبلة، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
 
وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، السائقين القيادة بهدوء على الطرق واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة، موضحا أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 16 و 17 درجة، لافتا إلى أنه بداية من اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين فى درجات الحرارة ليمتد هذا الارتفاع تدريجيا لنهاية الأسبوع.
 
وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين بعدم الاغترار بالارتفاع الذى قد تشهده درجات الحرارة وأنه وارد حدوث تقلبات جوية فى أى وقت فلازلنا فى فصل الشتاء .
 
كما ناشد شاهين المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا لمعرفة أى تقلبات قد تطرأ على حالة الجو خاصة وأننا لازلنا فى فصل الشتاء ، وذلك على درجات الحرارة بشكل يومى وفرص تكون الشبورة والأمطار .
 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة  ، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
 
 

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