الصين تضبط 38 ألف حيوان في 20 يوما بعد حظر الإتجار فيها بسبب كورونا.. صور

كتب هيثم سلامة

ضبطت الشرطة الصينية 38 ألف حيوان من التجار خلال 20 يومًا، بعد أن حظرت بكين بيع الحيوانات البرية، حيث يعتقد أنها سبب فى تفشى فيروس كورونا.





وذكرت الديلى ميل البريطانية، أن الشرطة الصينية فرضت حملة على تجار الحيوانات البرية منذ 23 يناير الماضى، حيث صادرت القوات 38 ألف حيوان و5.174 رطل من المنتجات المصنعة من لحوم الحيوانات البرية.

وقالت وسائل إعلام حكومية صينية، أنه تم تسجيل 682 قضية، كما تم القبض على 690 فردا، منذ أن فرضت بكين حظرا مؤقتا على الإتجار فى الحيوانات البرية أواخر الشهر الماضي، لاعتقاد الخبراء أن الفيروس كورونا تفشى من الحيوانات البرية التي تباع كغذاء.

وأشار التقرير إلى أن الصين فرضت حظرا مؤقتا على تجارة الحيوانات البرية منذ 23 ينايرالماضى، لاحتواء الحيوانات على فيروس كورونا الجديد، الذي يعتقد أنه بدأ ظهوره في سوق المواد الغذائية الذى يباع فيه الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

وقال هوانغ يانتشونغ ، خبير الصحة العامة في مجلس العلاقات الخارجية الصيني، إن بيع الحيوانات له جذور عميقة في الثقافة الصينية، على الرغم من عدم شرعيته.

يشار إلى أنه رغم قرار حظر الاتجار فى الحيوانات البرية منذ اندلاع فيروس كورونا فى الصين، كانت قد صادرت الشرطة الصينية مئات من الحيوانات المجمدة، كان يبيعها التجار عبر الانترنت من خلال تطبيق "we chat" ، حيث تجاهل الكثير منهم الحظر المفروض على تجارة الحيوانات البرية، للاعتقاد أن فيروس كورونا القاتل بدأ فى الانتشار من سوق الحيوانات البرية بمدينة ووهان.

وضبطت المئات من الذبائح يتم ترويجها على الإنترنت ، حيث قام مسئولون بوقف تلك التجارة فى المحلات لوقف واحتواء فيروس كورونا القاتل واظهرت الصور بعض الحيوانات المجمدة من بينها الصقور والسناجب، حيث ألقى القبض على أحد التجار فى مدينة قوانغشي بجنوب الصين، وأوضح التقرير، أن المرأة التي تحمل اللقب هوانج ، تقوم بعملها بشكل أساسي من خلال تطبيق WeChat ، وهو الأكثر شعبية في الصين.

ووجدت الشرطة جثث 250 طائرًا وثلاثة نسور وقطتي و 48 حيوانًا صغيرًا و 30 سنجابًا فى ثلاث الثلاجات، وذكرت الإعلانات أيضا أن المرأة قدمت عروض لحوم الخيول والكلاب.