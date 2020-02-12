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الصين تشدد على دعمها للقضية الفلسطينية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:12 ص
الصين تشدد على دعمها للقضية الفلسطينية مجلس الامن بالأممم المتحدة -أرشيفية
وكالات

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أكد مبعوث صيني، دعم الصين القوى للقضية العادلة للشعب الفلسطينى في استرداد حقوقه الوطنية المشروعة، وذلك بعد الكشف عن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المثيرة للجدل.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أوضح تشانج جون، المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس، أن الصين تابعت الإعلان الأمريكي عن خطة السلام في الشرق الأوسط وردود أفعال فلسطين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة وغيرها.

وقال تشانج أمام مجلس الأمن، الذي اجتمع لبحث الخطة، إن الصين تؤمن دوما بأن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافقات الدولية، مثل حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، تمثل أساسا مهما لتسوية القضية الفلسطينية ويجب الالتزام بها.

وأكد تشانج أن القضية الفلسطينية يمكن تسويتها فقط عبر الوسائل السياسية، وأي مقترح ينبغي أن يرتكز على الاهتمام بوجهات نظر وآراء الأطراف الرئيسية، بشكل خاص الجانب الفلسطيني، إضافة إلى أصوات الدول والمنظمات الإقليمية.

كما يجب أن يأتي مثل هذا المقترح عبر الحوار والتفاوض على قدم المساواة، وأن يسهم في تسوية شاملة وعادلة ومستدامة، وفقا لما قال.  

كان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، أكد على موقف الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، الذى تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التى تلتزم بها الأمانة العامة.

وأكد جوتيريش، خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الثلاثاء، التى شهدت حضور الرئيس محمود عباس عن الجانب الفلسطينى والمندوب الدائم دانى دانون عن الجانب الإسرائيلى، التى تأتى فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتى عرفت بـ"صفقة القرن" فى 28 يناير الماضى، التزامه الشخصى الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم الطرفين فى جهودهما للتوصل إلى حل الدولتين.


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الصين

فلسطين

قرارات امميه

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