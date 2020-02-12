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الصحة تعلن ضبط 3 مستحضرات طبية غير مطابقة للمواصفات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:55 ص
الصحة تعلن ضبط 3 مستحضرات طبية غير مطابقة للمواصفات وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ضبط وتحريز 3 مستحضرات علاجية عبارة عن مضاد حيوى وقطرات للعين؛ لعدم مطابقتها للمواصفات.
 
 
وأصدرت إدارة الصيدلة منشورا حمل رقم 1 لسنة 2020، بضبط مستحضر Keflex 250 mg/5ml pos مضاد حيوى لعلاج الالتهابات الناتجة عن البكتريا ومنها التهابات الأذن الوسطى.
 
 
وأوضح المنشور أن المستحضر من إنتاج إحدى الشركات المتعلقة بالصناعات الدوائية للتشغيلات رقم 2088-2087- 2086؛ بناء على طلب الشركة المنتجة، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز وأخذ التعهد بعد فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة مع موافتنا بالكميات التى تم تحريزها على يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشى الصيدلة.
 
 
وفي منشور آخر حمل رقم 2 لسنة 2020، قررت إدارة الصيدلة ضبط وتحريز مستحضرين لقطرة العين travonorm 5 ml eye drop وهي قطرة لعلاج حساسية العين من إنتاج شركة أوركيديا تشغيلات رقم 0618195- 0418127-0218123-1118122-0818196-1218123 – 1218199- 1218124، أحيث أنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.
 
 
كما أمرت بضبط وتحريز مستحضر Travonorm 2.5 ml eye drop أرقام تشغيلات 1118121- 0418129-0218121-0818193-0218122-0818192-0518188 حيث أنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.
 
 
 
 
 

 


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